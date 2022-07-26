Шоумен пришел на мероприятие "поддержать человека"

Популярный российский шоумен Иван Ургант нашел свой способ заработка после закрытия рейтиновой телепередачи "Вечерний Ургант" на Первом канале. Оказалось, что артист недавно выступил на одном из корпоративов.

Виновником торжества оказался известный омский предприниматель Виктор Шкуренко, пишет "Вечерняя Москва", ссылаясь на СМИ. Медиа называют того оппозиционным бизнесменом. Хотя сам Иван заявил, что решил выступить на корпоративе не ради денежных средств, а ради того, чтобы оказать поддержку человеку – и его позиции.

Шкуренко отказался давать комментарий по поводу выступления Ивана, и уточнил, что дело не в его личном желании разговаривать. Просто команда Урганта обратилась к нему с деликатной просьбой не комментировать ситуацию по поводу корпоратива.

После спецоперации на Украине выступление Ивана можно считать вторым за несколько месяцев. До этого он выступил на собрании одного из благотворительных фондов.

Недавно продюсер Дмитрий Ашуров высказал свои предположения по поводу возможности возвращения "Вечернего Урганта" в эфир.