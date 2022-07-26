Курс рубля
- Le Figaro: рубль оказался самой успешной валютой мира
- Что станет с рублем к 2023 году: экономист выступил с прогнозом
- Эксперт назвал главные факторы укрепления рубля
Известный блогер, бизнесвумен Оксана Самойлова недавно стала обладательницей роскошного особняка. который продолжает с гордостью демонстрировать всем желающим. Звезда как-то устроила экскурсию и оконфузилась, вызвав смех поклонников – из-за неграмотности, как пишут в СМИ.
Публике палец в рот не клади – на обстановку в доме люди практически перестали обращать внимание после оборота, который использовала Оксана. Брюнетка несколько раз заявила, что в доме "плитку ложат". Тут фолловеры принялись издеваться над супругой Джигана за такие познания в русском языке.
"Оксана, откуда такой глагол взяла?", "Школу ведь закончила?", "Испанский стыд", – пишут в социальных сетях.
Особняк обошелся красотке в 170 миллионов рублей – четырехэтажное здание с лифтом на 13 мест и огромные комнаты.
А недавно Оксана навела шороху в Сети из-за откровенного наряда, в котором вышла на публику.
В офисе Зеленского похвастались новыми поставками
Надежды европейцев победить Москву провалились