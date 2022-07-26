Самой брюнетке же нет никакого дела

Известный блогер, бизнесвумен Оксана Самойлова недавно стала обладательницей роскошного особняка. который продолжает с гордостью демонстрировать всем желающим. Звезда как-то устроила экскурсию и оконфузилась, вызвав смех поклонников – из-за неграмотности, как пишут в СМИ.

Публике палец в рот не клади – на обстановку в доме люди практически перестали обращать внимание после оборота, который использовала Оксана. Брюнетка несколько раз заявила, что в доме "плитку ложат". Тут фолловеры принялись издеваться над супругой Джигана за такие познания в русском языке.

"Оксана, откуда такой глагол взяла?", "Школу ведь закончила?", "Испанский стыд", – пишут в социальных сетях.

Особняк обошелся красотке в 170 миллионов рублей – четырехэтажное здание с лифтом на 13 мест и огромные комнаты.

А недавно Оксана навела шороху в Сети из-за откровенного наряда, в котором вышла на публику.