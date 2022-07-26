Неприкасаемая: журналист Шахназаров рассказал о "мощной крыше" Собчак

Неприкасаемая: журналист Шахназаров рассказал о "мощной крыше" Собчак
Ксения Собчак. Фото: Nikolay Titov/www.globallookpress.com
Ведущей не просто так все сходит с рук

Звездная ведущая, блогер Ксения Собчак весьма свободно себя чувствует и, кажется, не боится никого и ничего. Может свободно брать интервью у российских селебрити, мигрировавших из родной страны и оскорбляющих Родину, без опасений ухудшить собственное положение.

Журналист Михаил Шахназаров заявил, что причина, по которой Собчак постоянно выходит сухой из воды, очевидна. И Россию она никогда не станет покидать – лучше, чем здесь, ей уже нигде не будет.

"У Варламова, как и у Ройзмана, Рынской, Собчак – мощная крыша. Они неприкасаемые", – заявил Михаил в социальных сетях.

А недавно мы рассказывали, что у Ксении Анатольевны в очередной раз образовались большие долги перед судебными приставами, которые она не спешит выплачивать по непонятным причинам.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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