Артист не скрывает своей неприязни к поп-королю

Актер и общественный деятель Дмитрий Песков не скрывает своего неприязненного отношения к поп-королю российской сцены Филиппу Киркорову. Недавно он делал многое, чтобы отменить концерт артиста – хотя фактически ничего не добился.

Извинения Киркорова после массового гвалта за номером с распятиям во время одного концерта Певцов считает совершенно неискренними. Напротив, уверен Дмитрий: Киркоров просто занял удобную позицию, чтобы остаться при концертах и зрителях. А все его выступления звезда "Бандитского Петербурга" считает "пошлым, сатанинским действом". И жутко недоволен, что концерты поп-короля в Крыму все-таки состоятся.

"Сатанистам не должно быть места нигде. Тем более, на российской эстраде", – считает актер.

Напомним, Певцов выступает за запрет абортов для россиянок.