"Сатанистам не должно быть места": Певцов захотел разрушить карьеру Киркорова

"Сатанистам не должно быть места": Певцов захотел разрушить карьеру Киркорова
Дмитрий Певцов. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Артист не скрывает своей неприязни к поп-королю

Актер и общественный деятель Дмитрий Песков не скрывает своего неприязненного отношения к поп-королю российской сцены Филиппу Киркорову. Недавно он делал многое, чтобы отменить концерт артиста – хотя фактически ничего не добился.

Извинения Киркорова после массового гвалта за номером с  распятиям во время одного концерта Певцов считает совершенно неискренними. Напротив, уверен Дмитрий: Киркоров просто занял удобную позицию, чтобы остаться при концертах и зрителях. А все его выступления звезда "Бандитского Петербурга" считает "пошлым, сатанинским действом". И жутко недоволен, что концерты поп-короля в Крыму все-таки состоятся.

"Сатанистам не должно быть места нигде. Тем более, на российской эстраде", – считает актер.

Напомним, Певцов выступает за запрет абортов для россиянок.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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