"Без волос": тревожное фото Вайкуле на фоне слухов о страшной болезни перепугало публику

"Без волос": тревожное фото Вайкуле на фоне слухов о страшной болезни перепугало публику
Лайма Вайкуле. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ходят сплетни, что у певицы рецидив рака

Знаменитая российская артистка Лайма Вайкуле давно заняла достойное место среди любимых исполнителей россиян. Поэтому тревожные слухи о ее болезни серьезно перепугали публику. Масло в огонь добавила свежая фотография Лаймы.

На новом кадре Вайкуле позирует в необычном головном уборе. Артистка надела стильную широкополую шляпку розового оттенка. Все бы ничего – аксессуар модный, но под шляпку звезде пришлось повязать аккуратный платок. Таким образом Лайма полностью прикрыла волосистую часть головы.

В интернет-пространстве тут же начали предполагать, что дело в рецидиве онкологического заболевания. Известно, что страдающие раком пациенты во время лечения проходят химиотерапию, из-за которой полностью лысеют.

"Молимся за вас", "Думаю, что головной убор здесь по другой причине… Будьте здоровы!", "Лайма осталась без волос?", "Желаю вам скорейшего выздоровления", – пишут неравнодушные пользователи Сети.

Впрочем, нашлись и те, кто считает, что история с рецидивом рака – обычная пиар-акция для того, чтобы привлечь внимание к концертам артистки.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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