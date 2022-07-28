Одного из них уже ранее отпускали - не хватало доказательств

В середине "нулевых" российская пресса обсуждала историю со страшным нападением неизвестных на Аврама Руссо: исполнитель получил несколько пуль и был ранен в бедро, голень и поясничную область. Только чудом смог выжить и доехать до больницы.

Все последующие годы следствие разбиралось с заказчиками покушения и исполнителем, тщетно пытаясь найти информацию.

Следственный комитет, наконец, предъявил обвинение главе ныне снесенного Черкизовского рынка Тельману Исмаилову после нападения, совершенного в 2006 году. А исполнители – экс-таксист Виталий Джуру с лидером одного из риелторских агентств Алексеем Трясниковым, передает "Коммерсант".

Трясников уже был за стенами следственного изолятора на больше года. Не так давно был отпущен за отсутствием достаточной доказательной базы. А с Исмаиловым разобраться не получается по географическим соображениям: он ухитрился получить убежище в Черногории, где ныне и находится.

О громком деле директора "Черкизона" мы писали несколько лет назад.