Гулявшая в Сети версия о наркотиках не подтвердилась

Прошел уже месяц с момента смерти легенды отечественной музыки Юрия Шатунова. Вокруг внезапной кончины символа перестроечной эпохи ходит до сих пор множество слухов. А директор покойного певца Аркадий Кудряшов поведал журналистам о результатах вскрытия.

Ранее в СМИ появились слухи, что покойный музыкант страдал от проблем, которые были связаны с состоянием сердца. Однако до самой смерти, кажется, ничто не предвещало беды. Симптомов никаких не наблюдалось. В легкой форме Шатунов переносил бронхит и постоянно находился под наблюдением медиков.

Медики считают, что артист перенес микроинфаркт, который, однако, визуально было никак не определить. Причина до сих пор неясна, а слухи об употреблении запрещенных веществ Кудряшов сразу отверг – Шатунов таким не занимался.

"Вскрытие сделали – у меня имеются все результаты. Если бы что-то оказалось не так, нам бы выдал разрешение на его захоронение", – пояснил менеджер.

А продюсер Андрей Разин обвинил в смерти Юрия ставропольскую судью, которая вынесла решение по исполнению песен в пользу певца – якобы от эмоционального всплеска тот и умер.