Названы результаты вскрытия Шатунова

Названы результаты вскрытия Шатунова
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Гулявшая в Сети версия о наркотиках не подтвердилась

Прошел уже месяц с момента смерти легенды отечественной музыки Юрия Шатунова. Вокруг внезапной кончины символа перестроечной эпохи ходит до сих пор множество слухов. А директор покойного певца Аркадий Кудряшов поведал журналистам о результатах вскрытия.

Ранее в СМИ появились слухи, что покойный музыкант страдал от проблем, которые были связаны с состоянием сердца. Однако до самой смерти, кажется, ничто не предвещало беды. Симптомов никаких не наблюдалось. В легкой форме Шатунов переносил бронхит и постоянно находился под наблюдением медиков.

Медики считают, что артист перенес микроинфаркт, который, однако, визуально было никак не определить. Причина до сих пор неясна, а слухи об употреблении запрещенных веществ Кудряшов сразу отверг – Шатунов таким не занимался.

"Вскрытие сделали – у меня имеются все результаты. Если бы что-то оказалось не так, нам бы выдал разрешение на его захоронение", – пояснил менеджер.

А продюсер Андрей Разин обвинил в смерти Юрия ставропольскую судью, которая вынесла решение по исполнению песен в пользу певца – якобы от эмоционального всплеска тот и умер.

Источник: Prozvezd ✓ Надежный источник
новости партнеров

Раскрыта причина отказа России использовать самое опасное оружие на Украине

На фронт могли бы отправить "Армату" и "Охотников"

"Безнадежно протух": Захарова выступила с неожиданным заявлением о жене Зеленского

Дипломат объяснила подозрительную активность на Западе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей