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Популярный советский и российский музыкальный исполнитель Андрей Макаревич, который уже несколько месяцев живет в Израиле с супругой и ребенком, порассуждал на тему эмиграции и объяснил, почему отказывается считать себя эмигрантом.
Артист активным образом высказывается по поводу позиции в родной России – даже успел громко высказаться в адрес россиян после начала специальной военной операции на Украине. Сейчас о России Макаревич не особо часто думает – пока что возвращаться в Москву не собирается.
Однако, считает сам фронnмен "Машины времени", ни о какой политике речи нет. Просто теперь музыкант считает, что дома ему делать банально нечего – родных песен там не исполнить.
"Концерты наши запретили. Чего сидеть дома? Сидеть я могу где угодно", – рассуждает артист.
Впрочем, совсем скучать Андрею не приходится – его постоянно зовут на концерты во многих странах.
Хотя нее так давно появилась информация, что артист готов вернуться в РФ уже осенью 2022 года. На сайте "Машины времени" даже расписман тур по городам.
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