"Нечего там делать": Макаревич отказался возвращаться в Россию

"Нечего там делать": Макаревич отказался возвращаться в Россию
Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Артист не собирается ехать туда, где запрещены его концерты

Популярный советский и российский музыкальный исполнитель Андрей Макаревич, который уже несколько месяцев живет в Израиле с супругой и ребенком, порассуждал на тему эмиграции и объяснил, почему отказывается считать себя эмигрантом.

Артист активным образом высказывается по поводу позиции в родной России – даже успел громко высказаться в адрес россиян после начала специальной военной операции на Украине. Сейчас о России Макаревич не особо часто думает – пока что возвращаться в Москву не собирается.

Однако, считает сам фронnмен "Машины времени", ни о какой политике речи нет. Просто теперь музыкант считает, что дома ему делать банально нечего – родных песен там не исполнить.

"Концерты наши запретили. Чего сидеть дома? Сидеть я могу где угодно", – рассуждает артист.

Впрочем, совсем скучать Андрею не приходится – его постоянно зовут на концерты во многих странах.

Хотя нее так давно появилась информация, что артист готов вернуться в РФ уже осенью 2022 года. На сайте "Машины времени" даже расписман тур по городам.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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