Макаревич решил вернуться в Россию

Макаревич решил вернуться в Россию
Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист собирается дать концерты на родине и Украине

Андрей Макаревич может вернуться в Россию уже осенью – с сентября у него расписан тур по российским городам вместе с "Машиной времени". Об этом говорится на сайте коллектива.

Сперва группа поедет в Пермь, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск и Уфу. Выступления намечены на сентябрь. Затем, в октябре, даст концерты в Москве, Казани, Пензе, Саратове и Волгограде. 

Ноябрьский тур уже пройдет по украинским городам – в списке указаны Одесса, Запорожье, Харьков, Львов и Киев. 

Состоятся ли концерты "Машины времени" в России и на Украине – неизвестно. Не исключено, что некоторые из них могут быть отменены по ряду причин.

К примеру, в Волгограде на запланированное на 19 октября выступление были куплены только самые дешевые билеты на балкон за 1,8 тыс рублей. В партере продали несколько мест в первых рядах, стоимость которых 6,5 тыс рублей. 

Источник: сайт "Машина времени" ✓ Надежный источник
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