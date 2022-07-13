Артист собирается дать концерты на родине и Украине

Андрей Макаревич может вернуться в Россию уже осенью – с сентября у него расписан тур по российским городам вместе с "Машиной времени". Об этом говорится на сайте коллектива.

Сперва группа поедет в Пермь, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск и Уфу. Выступления намечены на сентябрь. Затем, в октябре, даст концерты в Москве, Казани, Пензе, Саратове и Волгограде.

Ноябрьский тур уже пройдет по украинским городам – в списке указаны Одесса, Запорожье, Харьков, Львов и Киев.

Состоятся ли концерты "Машины времени" в России и на Украине – неизвестно. Не исключено, что некоторые из них могут быть отменены по ряду причин.

К примеру, в Волгограде на запланированное на 19 октября выступление были куплены только самые дешевые билеты на балкон за 1,8 тыс рублей. В партере продали несколько мест в первых рядах, стоимость которых 6,5 тыс рублей.