"Сморщился и усох": Миро поиздевалась над Дибровым за внешний вид

"Сморщился и усох": Миро поиздевалась над Дибровым за внешний вид
Дмитрий и Полина Дибровы. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Ведущего пришлось "сглаживать" в фоторедакторе, считает журналистка

Популярный блогер, журналистка Лена Миро на этот раз прошлась по известному телеведущему Дмитрию Диброву, раскритиковав и за внешность, и за супружество с молодой женщиной. Журналистка считает, что тот просто неважно выглядит на фоне своей 33-летней красотки Полины.

Лена прикрепила фотографию звездной пары, заявив, что, кажется, Диброву "подшили лицо" – специально для удачного фото. Однако на деле все печальнее – Дмитрий, на взгляд колкой Елены, чуть ли не высохшая мумия. 

"Осунулся, сморщился и усох, но не пузом, а лицом", — заявила Лена. 

Кстати, в момент бракосочетания Диброву было 49 лет, а его возлюбленной – 19. Свадьба состоялась в 2009 году.

А не так давно поклонников ужаснул танец Дмитрия с супругой: многие решили, что зажигательная вечеринка для Диброва – дело явно прошлое.

Источник: Livejournal ✓ Надежный источник
новости партнеров

Восемь жертв: названа причина страшного пожара на юге-востоке Москвы

Огонь охватил хостел

"Безнадежно протух": Захарова выступила с неожиданным заявлением о жене Зеленского

Дипломат объяснила подозрительную активность на Западе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей