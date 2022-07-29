Ведущего пришлось "сглаживать" в фоторедакторе, считает журналистка

Популярный блогер, журналистка Лена Миро на этот раз прошлась по известному телеведущему Дмитрию Диброву, раскритиковав и за внешность, и за супружество с молодой женщиной. Журналистка считает, что тот просто неважно выглядит на фоне своей 33-летней красотки Полины.

Лена прикрепила фотографию звездной пары, заявив, что, кажется, Диброву "подшили лицо" – специально для удачного фото. Однако на деле все печальнее – Дмитрий, на взгляд колкой Елены, чуть ли не высохшая мумия.

"Осунулся, сморщился и усох, но не пузом, а лицом", — заявила Лена.



Кстати, в момент бракосочетания Диброву было 49 лет, а его возлюбленной – 19. Свадьба состоялась в 2009 году.

А не так давно поклонников ужаснул танец Дмитрия с супругой: многие решили, что зажигательная вечеринка для Диброва – дело явно прошлое.