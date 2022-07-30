Артистка стала терять вес от переживаний

Последние пару лет Людмила Поргина продолжает жаловаться на руководителя "Ленкома" Марка Варшавера – мол, оставил ее совершенно без средств и ролей. Разборки длятся в средствах массовой информации уже несколько лет, и здоровье звезды на фоне этих переживаний ухудшается.

Не так давно вдове Николая Караченцова удалили доброкачественную опухоль – операция прошла успешно. Поправлять здоровье она решила в теплой и солнечной Болгарии, где приводит мысли в порядок. Но привести организм в порядок все никак не получается из-за бесконечных ссор с руководителем театрального учреждения. Обмен язвительностями продолжается – с той лишь разницей, что оба сидят в разных странах.

По слухам, на нервной почве Поргина сбросила целых двадцать килограммов. Но отступать от своего актриса не собирается: скоро вернется в столицу, и первым делом наведается в родной театр.

Кстати, вырезал Людмиле опухоль тот самый медик, который и спасал жизнь ее покойному супругу после страшной аварии.