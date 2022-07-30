Вдовец Шаляпин начал подбивать клинья к внучке Гурченко

Вдовец Шаляпин начал подбивать клинья к внучке Гурченко
Прохор Шаляпн. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
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Известно, что любимец женщин Прохор Шаляпин давно является поклонником покойной Людмилы Гурченко. Даже хвастался, что в хороших отношениях с ее наследницей – Еленой Королевой, внучкой артистки. Ходили в медиа слухи, что связывает их нечто большее, чем просто дружба.

Впрочем, сам 38-летний исполнитель опровергает любые слухи о любовной связи с Еленой и уверяет: ничего, кроме дружбы. И накануне опубликовал фото с очередной теплой встречи.

Шаляпин восторгается Еленой и сочувствует ей: оказалось, что та в положении от человека, который ее бросил, узнав про беременность. На связь не выходит – в связи с чем Шаляпин призывает публику оказать Елене моральную поддержку. Та собирается сохранить плод – точно решила рожать.

Хотя многие журналисты тотчас решили, что Шаляпин решил приударить за неследницей Гурченко. А недавно мы писали, что артист, по мнению журналистки Алены Жигаловой, решил попиариться на покойной Жанне Фриске – вернее, на вечере ее памяти, куда пришел. Ирония же в том, что лично с Жанной артист никогда не был знаком.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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