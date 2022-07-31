Собчак обзавелась пентхаусом за 1,5 млрд рублей на берегу Черного моря

Собчак обзавелась пентхаусом за 1,5 млрд рублей на берегу Черного моря
Ксения Собчак. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
И как после этого уезжать из России

Известный блогер Антон Суворкин заявил, ссылаясь на собственные источники, что журналистка Ксения Собчак приобрела себе шикарное жилье в Сочи за баснословную сумму – стоимость апартаментов доходит до полутора миллирадов рублей. За такие деньги ведущая получила практически полторы тысячи квадратов.

Похвастаться есть чем: Ксения купила себе жилье бизнес-класса в 27-этажной башне с панорамным остекленением и просторной террасой – оттуда можно посмотреть на море, город и горы. В каждой квартире – свободная планировка с высокими, трехметровыми потолками. Один квадрат жилья стоит примерно миллион рублей.

Суворкин заявил, что у Собчак, кажется, самый дорогостоящий пентхаус во всем ЖК. Так что слухи о том, будто Собчак собирается уезжать из РФ, надуманны – ей дома просто прекрасно.

Недавно Ксения похвасталась своей фигурой, облачившись в зеленый купальник, исполнив на камеру, к радости публики, зажигательный летний танец.

Источник: YouTube • Требует проверки
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