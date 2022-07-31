И как после этого уезжать из России

Известный блогер Антон Суворкин заявил, ссылаясь на собственные источники, что журналистка Ксения Собчак приобрела себе шикарное жилье в Сочи за баснословную сумму – стоимость апартаментов доходит до полутора миллирадов рублей. За такие деньги ведущая получила практически полторы тысячи квадратов.

Похвастаться есть чем: Ксения купила себе жилье бизнес-класса в 27-этажной башне с панорамным остекленением и просторной террасой – оттуда можно посмотреть на море, город и горы. В каждой квартире – свободная планировка с высокими, трехметровыми потолками. Один квадрат жилья стоит примерно миллион рублей.

Суворкин заявил, что у Собчак, кажется, самый дорогостоящий пентхаус во всем ЖК. Так что слухи о том, будто Собчак собирается уезжать из РФ, надуманны – ей дома просто прекрасно.

Недавно Ксения похвасталась своей фигурой, облачившись в зеленый купальник, исполнив на камеру, к радости публики, зажигательный летний танец.