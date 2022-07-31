Якубович раскрыл самый неприятный факт о "Поле чудес"

Якубович раскрыл самый неприятный факт о "Поле чудес"
Леонид Якубович. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
От программы шоумен уже не получает удовольствия

Бессменный ведущий капитал-шоу "Поле чудес" Леонид Якубович у руля барабана уже больше тридцати лет. За такой срок люди приходили и уходили, менялась сетка телевещания – а сам шоумен стоит, как скала, с конца  XX века, и до сих пор радует зрителей.

Однако не все так однозначно. Оказывается, Леонид Аркадьевич не слишком хорошо относится к родной программе. И, однажды решившись на откровение, признался, что за все тридцать лет ни разу не смотрел собственные выпуски – никогда не смотрел программу.

"Как только раздается "Мотор", начинаю получать удовольствие от программы. А как только перестану его получать – вы это поймете по моим глазам. Поймете, что мне надоело", – признался популярный телеведущий.

А недавно Геннадий Хазанов вспомнил, как в коммуналке наведавшийся в гости Якубович оставил его без обеда – разом проглотил целую сковородку котлет. Затем шоумену пришлось оправдываться перед хозяйкой, которая притотовила обед.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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