От программы шоумен уже не получает удовольствия

Бессменный ведущий капитал-шоу "Поле чудес" Леонид Якубович у руля барабана уже больше тридцати лет. За такой срок люди приходили и уходили, менялась сетка телевещания – а сам шоумен стоит, как скала, с конца XX века, и до сих пор радует зрителей.

Однако не все так однозначно. Оказывается, Леонид Аркадьевич не слишком хорошо относится к родной программе. И, однажды решившись на откровение, признался, что за все тридцать лет ни разу не смотрел собственные выпуски – никогда не смотрел программу.

"Как только раздается "Мотор", начинаю получать удовольствие от программы. А как только перестану его получать – вы это поймете по моим глазам. Поймете, что мне надоело", – признался популярный телеведущий.

А недавно Геннадий Хазанов вспомнил, как в коммуналке наведавшийся в гости Якубович оставил его без обеда – разом проглотил целую сковородку котлет. Затем шоумену пришлось оправдываться перед хозяйкой, которая притотовила обед.