"Первая тысяча долларов": чем зарабатывала на жизнь Подольская в юности

"Первая тысяча долларов": чем зарабатывала на жизнь Подольская в юности
Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Солидный куш звезде однажды пришлось делить на четверых

Еще много лет назад известная исполнительница Наталья Подольская вдруг осознала, что зарабатывать на жизнь физическим трудом у нее никогда не получится. Поэтому однажды приняла решение: нужно покорять сцену.

В семнадцатилетнем возрасте она уже получила солидный гонорар. А любовь к творчеству тянулась еще с детства, когда она училась петь шлягеры. Тогда юная Наташа даже одержала победу в конкурсе.

Подольская поведала, как оказалась победительницей "Золотого шлягера": выручила целую тысячу долларов!

Выигрыш, правда, пришлось делить с наставниками, которые готовили ее к выступлению. Звезда, однако, не рассказала, на что потратила свой первый в жизни гонорар.

А не так давно мы рассказывали, как Наталья оконфузилась на сцене, исполняя хит вместе с супругом. Не вытянула в один момент ноту и, устыдившись такого провала, уткнулась в плечо супругу, смущенно улыбаясь. Тот, кстати, не подвел. Да и сама Подольская не слишком долго краснела: посмеялась и даже выложила тот самый ролик в социальные сети.

Источник: Blitz ✓ Надежный источник
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