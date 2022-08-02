Ведущая не могла пройти мимо жарких бедер коллеги

В последнее время поющая ведущая Ольга Бузова демонстрирует в личном блоге пикантные части своего тела и дразнит ими публику – заодно и напоминает, что остается в хорошей форме. Правда, без смешков со стороны коллег не обходится.

И вот Ольга опубликовала пост, посвященный будущему избраннику. В признанной экстремистской социальной сети Бузова похвасталась ягодицами и заявила, что лучше, чем она, никому не встретить.

Отреагировала на пост Ксения Собчак, которая принялась в социальных сетях иронизировать над громкой фразой Оли – написала в шутку, что та решила таким образом выставить условия за "однушку в Москве".

Кстати, Собчак не впервые комментирует жизнь Ольги – недавно она высказалась по поводу слухов о том, что ведущая якобы пристрастилась к спиртному.

Недавно в медиа нашумел неприличный олин жест – звезда засунула руку в интимное место на одном из концертов, изобразив жаркие телодвижения.