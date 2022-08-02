Шоумен попал в большую опалу

Ходят слухи, будто для Ивана Урганта дорога на российское телевидение закрыта уже навсегда. Потому Иван якобы и в спешке пытается привести дела в порядок: готовится к переезду и пытается поскорее распродать свое имущество.

Прокомментировал ситуацию политик Владислав Тюльпанов, выразивший недоумение из-за бегства отечественных селебрети. Ведь в родной стране у них есть все – стоит ли улетать на чужбину непонятно ради чего и терять нажитое в России?

Тюльпанов полагает, что звезд, у которых родная страна оказалась в немилости, нужно не наказывать, а "просто лечить". Эмигрантов можно оставить в покое – но до тех пор, пока от них не услышат колкостей по поводу специальной операции.

Публичный человек, напомнил Владислав, несет ответственность за свою аудиторию. Никто никому не мешает уехать – у властей другие заботы. Однако миграция предпочтительнее "плевков" в адрес России.

"Это лучше, чем он просто бы сидел здесь и плевался. Лучше молча и достойно уйти", – считает политик.

А недавно мы писали, что Ургант "засветился" на вечеринке у олигарха Виктора Шкуренко. Артист на корпоративе выступил с речью, за которую не стал брать денег – решил поддержать человека, который вызывает у него симпатию.