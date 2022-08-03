СМИ выдали шокирующую правду

Известный российский журналист Михаил Шахназаров поведал вдруг о деталях брачного контракта телеведущей Ксении Собчак и ее супруга, театрального режиссера Константина Богомолова.

Вместе с супругой тот решил отправиться на отдых – однако и тут не все так просто. Константин далек от желания просто провести с законной и любимой супругой время – в действительности ему нужно просто по брачному контракту несколько раз в год появляться на публике с женой.

"Три или четыре раза в год", – уточнил журналист.

Затем Михаил затронул тему внешности Константина, заявив, что вовсе не удивлен его словам о позитивном отношении европейцев к россиянам. Жители Европы, по мнению Михаила, люди простые и добрые.

"А когда видят таких, как Константин, говорят: "Господи, возьми бесплатно. Иди". И перекрестятся", – язвит блогер.

Не так давно Ксении пришлось отвечать на слухи о разводе с мужем.