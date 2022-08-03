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Известный российский журналист Михаил Шахназаров поведал вдруг о деталях брачного контракта телеведущей Ксении Собчак и ее супруга, театрального режиссера Константина Богомолова.
Вместе с супругой тот решил отправиться на отдых – однако и тут не все так просто. Константин далек от желания просто провести с законной и любимой супругой время – в действительности ему нужно просто по брачному контракту несколько раз в год появляться на публике с женой.
"Три или четыре раза в год", – уточнил журналист.
Затем Михаил затронул тему внешности Константина, заявив, что вовсе не удивлен его словам о позитивном отношении европейцев к россиянам. Жители Европы, по мнению Михаила, люди простые и добрые.
"А когда видят таких, как Константин, говорят: "Господи, возьми бесплатно. Иди". И перекрестятся", – язвит блогер.
Не так давно Ксении пришлось отвечать на слухи о разводе с мужем.
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