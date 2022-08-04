Актеры рассорились из-за политики

"Сваты" полюбились зрителям из России и Украины. Первый сезон стартовал еще четырнадцать лет назад – затем сняли еще шесть. Однако затем что-то пошло не так: кое-кому из артистов закрыли въезд на Украину – Федору Добронравову, самому популярному актеру из сериала.

Десять лет Федор играл Ивана Будько. Теперь его заменят дублером Сергеем Сманцером, о чем сообщили буквально несколько дней назад. От дублера требуется пара действий: оказаться у клуба и взглянуть на стенд одного анонса. Съемки ведутся со спины.

Но внутри звездного состава разгорелись нешуточные страсти из-за спецоперации на Украине: Анна Кошмал, сыгравшая внучку, рассорилась с коллегами и заявила, что с коллективом не общается.

А затем Ана назвала Татьяну Кравченко и Федора Добронравова врагами Украины. И в конце текущего года Кошмал уже сниматься не будет – ее решили не приглашать на съемки.

Прокомментировал ранее непростую ситуцию внутри актерского состава "Сватов" Станислав Садальский.