В Сети заговорили о романе Бузовой с "женатиком"

В Сети заговорили о романе Бузовой с "женатиком"
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Сама звезда отмалчивается

Поющая телеведущая, звезда скандального телепроекта "Дом-2" Ольга Бузова решила как следует отдохнуть на Красной Поляне – выкладывает ролики с места отдыха. Недавно Оля выложила кадры с салютом.

Поклонники попросили рассказать, сама ли звезда решила устроить себе такую роскошь. Одна из дам в комментариях сообщила, что салют ей заказал некий Паша.

"Фейерверк от Паши", – написала подлисчица.

Медиа задались вопросом: откуда у ноунеймерши такая осведомленность? Хотя, вполне вероятно, та могла просто выдать пустой слух за факт.

Однако на старых постах Ольги действительно мелькает некий Павел Бунин, на странице которого, указывает "Пятый канал", есть фото супруги с ребенком. Но разве станет Оля уводить мужчину из семьи?

Впрочем, не все поклонники разделяют оптимизм по поводу личной жизни Бузовой. Большая часть понадеялась, что никакого "Паши с семьей" у Ольги нет – просто сама устраивает себе праздники.

Ранее Ольге досталось от Ксении Собчак за фото с раздвинутыми ягодицами, которыми она пыталась привлечь потенциального избранника в Интернете.

Источник: CT News ✓ Надежный источник
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