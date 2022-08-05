Молодая жена Петросяна похвасталась перед публикой своей шикарной грудью

Молодая жена Петросяна похвасталась перед публикой своей шикарной грудью
евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
И совершенно не смутилась людей на переполненном пляже

Супруга сатирика Евгения Петросяна шокирует публику все новыми публикациями. Татьяна Брухунова выложила в соцсети ролик, на котором расслабляется под солнечными лучами во время семейного отпуска вместе с мужем. Хотела взять с собой и купальник, но он куда-то делся.

Звезда плюнула на все и решила загорать совершенно голой. И многотысячная аудитория, которая все это увидела, ее совершенно не смутила.

Впрочем, Татьяна могла остановить выбор и на купальнике без лямок. Но, справедливо указывают подписчики, таких следов на теле 33-летней дамы никто не увидел.

Брухунову обсуждают не только простые люди из экстремисткой соцсети, но и сексологи: к примеру, Ольга Кетоева считает, что поведение Татьяны говорит о том, что в сексуальном плане та совершенно не удовлетворена. Все-таки Петросяну уже 76 лет, пишет "Пятый канал".

У самого Евгения Вагановича хватает других забот: недавно он сообщил, что решил развлекать публику политической сатирой.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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