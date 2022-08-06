Знаменитость возмутило, что Ольга решила "почесать промежность" перед толпой

Во время выступления в московском парке Горького Ольга Бузова эпатировала публику откровенными движениями на сцене. Звезда в обтягивающем леопардовом наряде во время танца присела и засунула руку между ног. Такой перфоманс возмутил Дану Борисову, которая раскритиковала знаменитость в своем Telegram.

До этого телеведущая уже критиковала свою коллегу за высказывание о любви к большим детородным органам у мужчин. Подобные выходки, считает Борисова, являются следствием трепетного отношения Ольги к спиртным напиткам – ничем, кроме состоянием алкогольного опьянения, объяснить подобное она не может.

"Бузова пошла в разнос, теперь она не только со сцены провозглашает, как она любит, прости господи, большие пенисы, но и не стесняясь, чешет в общественных местах промежность",

– заявила Борисова (орфография и пунктуация автора сохранены).

Ведущая приложила к сообщению отрывок с выступления Бузовой в Москве, его опубликовал "Пятый канал".

"Она не пластичная и не секси – поэтому выглядит глупо и немножко смешно", "Волочкова 2, тоже надо спасать. Спивается", "Это просто идиотизм!!!! Это просто позорище", – написали пользователи под публикацией.

Ранее в Сети появились кадры выходки Бузовой с другого ракурса, где она засовывает руку между ног на сцене.