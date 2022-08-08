И ничуть не стала стесняться мужа, который был рядом

Бывшая участника "ВИА Гры" Анна Седокова похвасталась перед поклонниками своими формами, дополнив свое тело разве что микроскопическим купальником зеленого цвета. Снялась звезда прямо у бассейна, порезвившись с мужем-баскетболистом.

Звезда покрутилась у бортика, а затем нырнула с супругом в воду. Сама подписала в социальных сетях, что решила устроить с Янисом романтический отдых.

Сейчас Анна отдыхает с супругом в Мексике, обновляя открытые купальники. И даже похвасталась, что остановила выбор на вилле, приписываемой наркобарону Пабло Эскобару. Налетели на нее вездесущие комментаторы из Украины, раскритиковавшие за "молчание войны" (поскольку Анна – уроженка Киева). Впрочем, сами не стали объяснять, почему не отправляются участвовать в конфликте.

А недавно Анна откровенно рассказала об интимной близости с супругом, в которой она бы добавила пару штрихов.