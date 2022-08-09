В России придумали способ отомстить осудившей спецоперацию Лайме Вайкуле

В России придумали способ отомстить осудившей спецоперацию Лайме Вайкуле
Лайма Вайкуле. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица может жестко поплатиться за свою антироссийскую позицию

Знаменитая латвийская певица Лайма Вайкуле всегда пользовалась особым расположением российского зрителя. Однако старт специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса серьезно изменил положение дел в шоу-бизнесе. Артистка оказалась по ту сторону баррикад. При этом в Москве уже придумали способ наказать знаменитость за антироссийские высказывания.

С соответствующей инициативой выступил парламентарий Дмитрий Кузнецов. Политический деятель призвал с особым вниманием отнестись к скандальным заявлениям певицы и запретить ей въезд на территорию Российской Федерации.

В целом, парламентарий считает, что публичным людям нельзя спускать с рук антироссийские заявления. За их высказываниями нужно бдительно следить и реагировать соответствующим образом. Уже в самое ближайшее время для реализации этой инициативы могут быть внесены изменения в законодательство нашей страны.

Кузнецов также подчеркнул, что все лица, которые зарабатывают деньги в нашей стране, должны с уважением относиться к позиции Москвы. Открытая поддержка враждебных стран должна быть строго наказана.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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