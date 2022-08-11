Молодящихся артистов звезда гне жалует не просто так

Телеведущая Ксения Собчак, которая улетела в Израиль после громкого комментария по поводу государственной внешней политики, осуждает ряд известных российских артистов, которые выражают поддержку Москв в проведении специальной военной операции на Украине. Журналистка уже успела раскритиковать и Николая Баскова, и Олега Газманова с Александром Маршалом.

Собчак, будучи человеком неприкасаемым, почему-то испытывает неприязнь к патриотизму артистов, которые поддерживают СВО. Журналист Отар Кушанашвили прояснил поведение коллеги, заявив, что читать выпады Ксении Анатольевны невозможно. Как бы там ни было, ее позиция объяснется просто: блогерша относится к "фронде".

"Фронда – эта вся суть. Это кислород, которым она дышит. То, что она задала дрозда молодящимся Газманову и Маршалу, объяснятеся следующим обстоятельсвом: ее крайне раздражает квасной патриотизм", – высказался Отар.

Ранее мы писали об огромных долгах рекламного агентства Собчак.