Ненависть Собчак к артистам-патриотам объяснил Кушанашвили

Ненависть Собчак к артистам-патриотам объяснил Кушанашвили
Ксения Собчак. Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Молодящихся артистов звезда гне жалует не просто так

Телеведущая Ксения Собчак, которая улетела в Израиль после громкого комментария по поводу государственной внешней политики, осуждает ряд известных российских артистов, которые выражают поддержку Москв в проведении специальной военной операции на Украине. Журналистка уже успела раскритиковать и Николая Баскова, и Олега Газманова с Александром Маршалом.

Собчак, будучи человеком неприкасаемым, почему-то испытывает неприязнь к патриотизму артистов, которые поддерживают СВО. Журналист Отар Кушанашвили прояснил поведение коллеги, заявив, что читать выпады Ксении Анатольевны невозможно. Как бы там ни было, ее позиция объяснется просто: блогерша относится к "фронде".

"Фронда – эта вся суть. Это кислород, которым она дышит. То, что она задала дрозда молодящимся Газманову и Маршалу, объяснятеся следующим обстоятельсвом: ее крайне раздражает квасной патриотизм", – высказался Отар.

Ранее мы писали об огромных долгах рекламного агентства Собчак.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
новости партнеров

Запад готовит Зеленскому преемника - политолог

На действующего президента ставку делать уже бессмысленно

Китай озвучил будущее Тайваня в случае захвата

Пекин обещает наделить остров особым статусом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей