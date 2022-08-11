Уволенный из Первого канала Ургант решил покончить с карьерой ведущего

Уволенный из Первого канала Ургант решил покончить с карьерой ведущего
Иван Ургант. Фото: Dmitry Golubovich/www.globallookpress.com
Шоумен все ждет выгодных предложений

Звездный шоумен Иван Урганат покинул Россию практически сразу после начала специальной операции на Украине, перестав выходить на связь. Не так давно появились новости, что Иван вернулся в РФ и стал зарабатывать на частных мероприятиях.

В одной социальной сети буквально на днях опубликовали ролик с участием Ивана– тот сидит на полу у шкафа, размышляя над тем, как сложно жить. Под таким предлогом экзистенциального кризиса Ургант заявил, что теперь ему и податься некуда – мол, работы никакой и нет. Знакомые ему советуют начать зарабатывать на программировании – начать с нуля курсы и планомерно осваивать профессию.

На деле же Иван снялся в рекламном ролике для одной из образовательных платформ, ведь теперь надо как-то зарабатывать себе на жизнь. К тому же, дочка учится в Соединенных Штатах – нужно оплачивать ей образование.

Тем временем 21-летняя наследница Ивана позирует в откровенных фотосессиях, пытаясь реализовать себя в Америке.

Источник: CT News ✓ Надежный источник
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