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Звездный шоумен Иван Урганат покинул Россию практически сразу после начала специальной операции на Украине, перестав выходить на связь. Не так давно появились новости, что Иван вернулся в РФ и стал зарабатывать на частных мероприятиях.
В одной социальной сети буквально на днях опубликовали ролик с участием Ивана– тот сидит на полу у шкафа, размышляя над тем, как сложно жить. Под таким предлогом экзистенциального кризиса Ургант заявил, что теперь ему и податься некуда – мол, работы никакой и нет. Знакомые ему советуют начать зарабатывать на программировании – начать с нуля курсы и планомерно осваивать профессию.
На деле же Иван снялся в рекламном ролике для одной из образовательных платформ, ведь теперь надо как-то зарабатывать себе на жизнь. К тому же, дочка учится в Соединенных Штатах – нужно оплачивать ей образование.
Тем временем 21-летняя наследница Ивана позирует в откровенных фотосессиях, пытаясь реализовать себя в Америке.
На действующего президента ставку делать уже бессмысленно