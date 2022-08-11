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В свои 50 лет российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая лечится от глиобластомы, вернулась на экраны телевидения после того, как медики озвучили ей страшный диагноз.
Артистка начала блистать в сериале "Каспий-24", который вышел на экраны в прошлом году – спустя два года после того, как стало известно о раке.
После, казалось бы, триумфального возвращения, телеканал НТВ начали штурмовать письмами и бесконечными обращениями зрители, которые начали интересоваться: как это Настя так быстро вылечилась? Ведь известны на всю страну слухи, что она изменилась до неузнаваемости от гормальной терапии.
Однако правда куда проще: сериал сняли еще до болезни знаменитости. Откровения Заворотнюк опубликовали спустя некоторое время – ее интервью вышло буквально недавно.
В интервью Настя рассказывала, что играет хрупкую женщину, преследующую свою сокровенную мечту: создать собственное телевидение, которое будет дарить людям счастье.
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