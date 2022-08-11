А зрители не понимают, как звезда так быстро вылечилась

В свои 50 лет российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая лечится от глиобластомы, вернулась на экраны телевидения после того, как медики озвучили ей страшный диагноз.

Артистка начала блистать в сериале "Каспий-24", который вышел на экраны в прошлом году – спустя два года после того, как стало известно о раке.

После, казалось бы, триумфального возвращения, телеканал НТВ начали штурмовать письмами и бесконечными обращениями зрители, которые начали интересоваться: как это Настя так быстро вылечилась? Ведь известны на всю страну слухи, что она изменилась до неузнаваемости от гормальной терапии.

Однако правда куда проще: сериал сняли еще до болезни знаменитости. Откровения Заворотнюк опубликовали спустя некоторое время – ее интервью вышло буквально недавно.

В интервью Настя рассказывала, что играет хрупкую женщину, преследующую свою сокровенную мечту: создать собственное телевидение, которое будет дарить людям счастье.

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