Разгневанный ведущий заявил, что певице пора к доктору

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев с резкой критикой обрушился на Светлану Лободу, которая ныне критикует россиян, оставшихся в РФ. Журналист напомнил, что звезда и сама срывает неплохую сумму на корпоративах в России, где и построила свою карьеру.

"Адепты демократии" и приспособленцы, напомнил Соловьев, зачастую выражают симпатию общепринятому среди западных элит мнению о России. Лобода же годами зарабатывала в этой стране деньги, а теперь оскобляет ее граждан, отказавшихся ехать из страны после 24 февраля.

Претензии у Соловьевва возникли после интервью Светы грузинскому продюсеру Ноэ Сулаберидзе. Артистка сообщила, что основная масса россиян строит свое мнение на том, что говорят в телевизоре, а иными ресурсами пользоваться не привыкла. Недаром психолог рассказывал Свете, мол, что это "защитная реакция" людей, у которых телевизор значит куда больше, чем холодильник.

"Теперь она нам все объясняет про то, кто мы и они. У нас никакой другой точки зрения нет, а вся интеллигенция, поющая ртом, уехала. Это ей нужен психолог", – высказался Соловьев.

А не так давно в СМИ появилась информация, что продюсер Светы запустила для пиара историю, что звезда забеременела после внезапного романа с Тиллем Линдеманом.