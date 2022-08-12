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Известный российский актер театра и кино Станислав Садальский решил неожиданно высказаться по поводу недавнего политического решения Риги, объявившей Российскую Федерацию "страной-спонсором терроризма". Артист считает, что в качестве ответных мер Москва должна прекратить с Ригой любые дипломатические отношения.
В социальных сетях артист негодует: как Латвия при таком отношении к РФ заслуживает того, чтобы ей поставлялась российская нефть с газом?
"Еще новость о возобновлении поставок газа в Латвию", – удрученно рассуждает актер.
А до этого Стас раскритиковал действия Соединных Штатов, заявив, что те успешно превращают в свалку Евросоюз, вводя санкции против РФ, передает "Общественная служба новостей".
Напомним, сейм Латвии накануне объявил РФ "спонсором терроризма", потребовав от ЕС прекратить россиянам выдачу виз.
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