Артист считает, что Рига должна знать свое место

Известный российский актер театра и кино Станислав Садальский решил неожиданно высказаться по поводу недавнего политического решения Риги, объявившей Российскую Федерацию "страной-спонсором терроризма". Артист считает, что в качестве ответных мер Москва должна прекратить с Ригой любые дипломатические отношения.

В социальных сетях артист негодует: как Латвия при таком отношении к РФ заслуживает того, чтобы ей поставлялась российская нефть с газом?

"Еще новость о возобновлении поставок газа в Латвию", – удрученно рассуждает актер.

А до этого Стас раскритиковал действия Соединных Штатов, заявив, что те успешно превращают в свалку Евросоюз, вводя санкции против РФ, передает "Общественная служба новостей".

Напомним, сейм Латвии накануне объявил РФ "спонсором терроризма", потребовав от ЕС прекратить россиянам выдачу виз.