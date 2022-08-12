"А мы им газ": Садальский готов наказать Латвию за признание РФ "страной-террористом"

"А мы им газ": Садальский готов наказать Латвию за признание РФ "страной-террористом"
Станислав Садальский. Фото: Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
Артист считает, что Рига должна знать свое место

Известный российский актер театра и кино Станислав Садальский решил неожиданно высказаться по поводу недавнего политического решения Риги, объявившей Российскую Федерацию "страной-спонсором терроризма". Артист считает, что в качестве ответных мер Москва должна прекратить с Ригой любые дипломатические отношения.

В социальных сетях артист негодует: как Латвия при таком отношении к РФ заслуживает того, чтобы ей поставлялась российская нефть с газом?

"Еще новость о возобновлении поставок газа в Латвию", – удрученно рассуждает актер.

А до этого Стас раскритиковал действия Соединных Штатов, заявив, что те успешно превращают в свалку Евросоюз, вводя санкции против РФ, передает "Общественная служба новостей".

Напомним, сейм Латвии накануне объявил РФ "спонсором терроризма", потребовав от ЕС прекратить россиянам выдачу виз.

Источник: Livejournal ✓ Надежный источник
новости партнеров

Приговор украинцу за смертельное ДТП шокировал американцев

Жители США поражены внезапной мягкостью суда

"Свободная охота": названа главная тактика российской авиации на Украине

Главная опасность - украинские ПВО

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей