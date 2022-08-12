Блогерша насилует синтаксис ежедневно, считает ведущий

Популярная российская журналистка Ксения Собчак активным образом ведет социальные сети и общается с публикой. Ее читают не только обыватели, но и коллеги. К примеру, Отар Кушанашвили, который активно наблюдает за косяками своих конкурентов, чтобы ввернуть шпильку, когда настанет момент.

Отар заявил, что ему банально непонятны рассуждения журналистки – однако не из-за непринятия ее позиции, а по причинам куда более насущным. У Ксении Анатольевны заметно хромает пунктуация. Хотя ее исповеди и откровения не таят в себе никакой вычурности и понятны для простых людей, такому мастодонту и "привереде", как Отару, больно читать "безграмотные" посты Собчак.

"Собчак научиться бы запятые ставить. Непросто читать ее диатрибы, в которых нехитрая, но мысль умерщвляется изнасилованным синтаксисом", – заявляет Кушанашвили.

А не так давно Отар набросился на Ксению за ее презрение к артистам-патриотам, заявив, что та банально относится к "фронде", которая по природе своей ненавидит всех, кто поддерживает текущую государственность.