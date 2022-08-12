"Очень красивая баба": оголившая зад в чистом поле Толкалина сразила кинокритика

"Очень красивая баба": оголившая зад в чистом поле Толкалина сразила кинокритика
Любовь Толкалина. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Звезда покоряет не только русские глубинки, где устраивает эротику, но и сердца коллег

44-летняя Любовь Толкалина постоянно эпатирует своих фанатов своим обнаженным видом. Те привыкли – отвыкнуть не могут только хейтеры, которые взывают звезду к морали. Формы роскошной женщины оценил кинокритик, киножурналист и просто хороший специалист по женским прелестям Роман Григорьев.

Толкалина снимается в картинах, где может полностью раскрыть зрителю свою красоту: к примеру, "Сексоголики" и "Любовницы: ответный удар", "18+". Ничего такого в том, что Люба делает, нет: на красивую даму и смотреть приятно, рассуждает кинокритик.

Всем бы выглядеть в 44 года так, как Толкалина, уверен Роман. И, к тому же, без всяких "голых сисек-писек". Но с красотой и эстетикой.

А вся критика противоположного характера – проблемы несостоявшихся людей и откровенных неудачников, у которых полно разных комплексов, уверен Роман.

"Очень красивая баба! И людям, идущим на поводу у ханжеских взглядов, надо задуматься о том, что русская женщина – это прекрасно, красиво", – высказался кинокритик.

А недавно Любовь выложила фото в чистом поле, прикрыв свои оголенные бедра белой простыней. Сама повернулась спиной к камере, показав голую спину.

Источник: Экспресс газета • Требует проверки
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