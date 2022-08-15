Семья надеется на лучшее

Близкое окружение и семья актрисы Анастасии Заворотнюк не слишком любит раскрывать тайны по поводу текущего состояния звезды. Однако кое-что удается выяснить из слов ее дочери Анны – девушка нередко делится наболевшим в социальных сетях. Однако надежда остается.

Недавно Анна рассказала, по какой причине дома стараются не обсуждать состояние ее матери. Та продолжает бороться с раком, однако никто не решается даже не слово – настолько серьезна ситуация.

"Мы в нее верим, она самая сильная. Я стараюсь справляться со своей дырой в сердце", – высказалась девушка.

Ранее в Сети появились слухи, что Анастасия даже якобы вернулась к съемкам во время болезни. На деле же сериал вышел спустя пару лет после того, как у звезды обнаружили глиобластому.