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Российские медиа давно следят за историей конфликта между телеведущим Дмитрием Шепелевым и родителями его покойной супруги Жанны Фриске. Стоит только костру начать тлеть, как в затухающее пламя бросают новые щепки – всплывают все новые и новые подробности. Дело дошло уже до суда.
Правда, у вдовца давно пропал запал: он решил на все махнуть рукой и не обращает никакого внимания на обвинения. И Шепелев решился на откровения: рассказал, что фактически родители Жанны якобы могли видеть своего внука Платона, однако все равно решили идти в суд. Уговаривания вдовца делу совершенно не помогли. И в итоге родители Фриске проиграли дело. Хотя сами, по словам Шепелева, выставляли "недекватные требования".
Суд в итоге решил, что те могут видеть внука по полтора часа – дважды в месяц. Однако вместо таких свиданий, утверждает Дмитрий, бабуля с дедом ходят на ток-шоу.
А в СМИ не так давно прошел слух, что Шепелев якобы отказался тратить собственные средства на лечение Жанны, когда та еще была жива.
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