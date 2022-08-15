Ведущий считает, что родители покойной жены сами виноваты в своем положении

Российские медиа давно следят за историей конфликта между телеведущим Дмитрием Шепелевым и родителями его покойной супруги Жанны Фриске. Стоит только костру начать тлеть, как в затухающее пламя бросают новые щепки – всплывают все новые и новые подробности. Дело дошло уже до суда.

Правда, у вдовца давно пропал запал: он решил на все махнуть рукой и не обращает никакого внимания на обвинения. И Шепелев решился на откровения: рассказал, что фактически родители Жанны якобы могли видеть своего внука Платона, однако все равно решили идти в суд. Уговаривания вдовца делу совершенно не помогли. И в итоге родители Фриске проиграли дело. Хотя сами, по словам Шепелева, выставляли "недекватные требования".

Суд в итоге решил, что те могут видеть внука по полтора часа – дважды в месяц. Однако вместо таких свиданий, утверждает Дмитрий, бабуля с дедом ходят на ток-шоу.

А в СМИ не так давно прошел слух, что Шепелев якобы отказался тратить собственные средства на лечение Жанны, когда та еще была жива.