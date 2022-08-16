Кое-что оказалось полнейшей выдумкой

Звездная исполнительница Наташа Королева переживает стресс из-за текущей ситуации на Украине – в основном из-за того, что якобы в напряженных отношениях с супругом Сергеем Глушко. Тарзан поддерживает спецоперацию, а вот его жена якобы придерживается иной точки зрения.



В отличие от родителей Людмилы, якобы поддерживающей травлю своего зятя, Русалка явно старается избегать семейных склок. Продюсер Сергей Лавров сообщил, что, в отличие от матери Людмилы, звезда старается сгладить острые углы.

Уже несколько раз, рассказал продюсер, Наташа порывалась наведаться в родной Киев, который запрещает ей въезд (разумеется, с санкциb местной администрации, а не населения). И Королева поддерживает РФ в проведении спеwиальной военной операции. Впрочем, неудивительно – здесь она добилась всего и пустила корни.

"Маму ее мы знаем как приколистку. Думаю, этот ее прикол не все правильно поняли", – пояснил Лавров.

Недавно в СМИ появились слухи, что брак Наташи и Тарзана дал трещину из-за политики.