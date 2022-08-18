"Помню то состояние до сих пор": блогер Блиновская рассказала о нападении педофила

"Помню то состояние до сих пор": блогер Блиновская рассказала о нападении педофила
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Звезда не может забыть этот ужас

Скандальный блогер Елена Блиновская, нашумевшая после запука своего "Марафона желаний" для постановки и реализации своих целей, решила попробовать себя в роли телеведущей на одном из телеканалов.

Сорокалетняя звезда заявляет, что все, что раскрывает на своих недешевых курсах, является ее личным жизненным опытом. Не всегда жизнь казалась такой безоблачной и радужной – были и боль, и страдания. Но теперь Лена готова открыться миру и рассказать, как стать лучше и, что самое важное, счастливее.

Блиновская обронила, что, кроме сложных отношений со свекровью, была и замершая беременность. Эта фраза и шокировала пользователей Сети – не так часто Блиновская откровенничает, хотя всегда рассказывает о своих четверых детях.

А в детские годы Лене довелось столкнуться с педофилом – осталась цела, хотя от воспоминаний до сих пор бросает в дрожь.

"К счастью, все обошлось лишь моим испугом. Но я помню то свое состояние до сих пор", – призналась Блиновская.

А не так давно Блиновская даже умудрилась извлечь выгоду из текущей политической ситуации на Украине.

Источник: 7Дней.ру ✓ Надежный источник
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