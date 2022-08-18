Журналист до сих пор вне себя

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев поведал россиянам об итальянской вилле, которой Европа его лишила после специальной военной операции на Украине. Сам журналист, кажется, давно на все махнул рукой и распрощался с заграничным имуществом. Но злобу, конечно, затаил.

Журналист заметил, что таких историй – тысячи. Итальянские власти поступили подобным образом в отношении многих россиян.

"Пусть подавятся, сволочи!", – отреагировал Соловьев.



Теперь, рассуждает журналист, Европе самое время вспомнить о собственных ценностях, постулируемых с гордостью на вес мир – верховенство права не оказалось таким незыблемым и зашаталось из-за действий конъюнктурщиков, которые наплевали на закон и стали устраивать беспредел в отношении россиян.

Соловьев искренне не понимает, как можно разово принять решение об отмене всех виз для людей с отказом рассмотрения любой конкретной ситуации. Такое отношение, к примеру, и выразили к россиянм Латвия, Литва и Эстония.

А не так давно журналист ВГТРК поставил на место украинскую исполнительницу Светлану Лободу за недобрые слова в адрес россиян.