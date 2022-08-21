Голодает сутками: диетолог раскрыла секрет шикарной фигуры Ходченковой

Голодает сутками: диетолог раскрыла секрет шикарной фигуры Ходченковой
Светлана Ходченкова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Звезда даже не балует себя любимой едой

Российская актриса Светлана Ходченкова на регулярной основе демонстрирует своим верным поклонникам стройную фигуру – недаром она так упорно занимается танцами на пилоне, привлекая мужское внимание. Однако такая завидная фигура – результат кропотливого труда, указала врач-диетолог Римма Мойсеенко.

Медик отметила, что Светлане пришлось голодать, чтобы добиться стройности. Ходченкова – актриса, которая склонна к быстрому набору лишних килограммов, а потому крайне ответственно подходит к работе.

Светлана практически ничего не ест. А такие люди, как правило, вечно критическим взглядом оглядывают часами свое тело, проявляя и выражая постоянное недовольство собственным внешним видом.

"Именно по этой причине излишняя худоба является одной из причин, которые формируют психологический фактор отрицания себя", – указала эксперт.

А недавно пользователи Сети вспомнили, как Светлана выглядела во время съемок сериала "Благословите женщину", где она сыграла главную роль – там звезда заметно полнее и практически неузнаваема в той Ходченковой, которую все знают сегодня.

Источник: Blitz ✓ Надежный источник
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