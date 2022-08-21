Ведущая вспомнила, кто тут телесваха

Вот уже четырнадцать лет Роза Сябитова выступает в качестве соведущей в телешоу "Давай поженимся", помогая участникам определиться с выбором своей половинки. Хотя Первый канал не спешит возвращать передачу в сетку вещания (программу закрыли в феврале 2022 года), Сябитова до сих пор напоминает о себе в Интернете.

Телесваха не особо унывает – она заявилась в одно из тематических YouTube-шоу, вступив в жаркие дебаты с актрисой Верой Вольт. Та заявила, что считает сайты знакомств поводом найти хорошее общение – а при везении и встретить любовь.

Сябитова же придерживается иной точки: телесваха уверена, что никакой перспективы в этих вашах сайтах нет. И, аргументируя свою позицию, Роза не стала сдерживаться, начав поливать оппонентку сомнительными комплиментами.

"Не хочется вас обижать, но придется как свахе. Вы неуспешны, потому что не замужем", – высказалась Роза.

Залог успеха для всякой женщины, считает Роза – карьера, детишки и брак.

А недавно Сябитову обвинили в том, что она якобы свела в могилу своего мужа, скончавшегося от инфаркта практически тридцать лет назад.