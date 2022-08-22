Ургант вернулся в эфир Первого канала

Ургант вернулся в эфир Первого канала
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Впервые с начала спецоперации на Украине

Звездный телеведущий Иван Ургант решил вернуться в эфир Первого канала – увы, не в качестве ведущего некогда радовавшей зрителей программы "Вечерний Ургант", а участника документальной картины, посвященной 85-летию Андрея Кончаловского.

Зрительская аудитория же справедливо уакзала, что Иван впервые появился на экране после того, как опубликовал политический пост в признанной экстремистской социальной сети.

В эфире Первого картину "Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий" показали 20 августа. Герой картины – сам Андрей, его творческое становление и личная жизнь, включая противоречивые взаимоотношения с Андреем Тарковским.

Неизвестно, однако, вернется ли Ургант в телевизор – сейчас он зарабатывает на рекламе.

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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