Впервые с начала спецоперации на Украине

Звездный телеведущий Иван Ургант решил вернуться в эфир Первого канала – увы, не в качестве ведущего некогда радовавшей зрителей программы "Вечерний Ургант", а участника документальной картины, посвященной 85-летию Андрея Кончаловского.

Зрительская аудитория же справедливо уакзала, что Иван впервые появился на экране после того, как опубликовал политический пост в признанной экстремистской социальной сети.

В эфире Первого картину "Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий" показали 20 августа. Герой картины – сам Андрей, его творческое становление и личная жизнь, включая противоречивые взаимоотношения с Андреем Тарковским.

Неизвестно, однако, вернется ли Ургант в телевизор – сейчас он зарабатывает на рекламе.