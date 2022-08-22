"Предателей не любят нигде": как Киркоров уничтожил карьеру Лободы

"Предателей не любят нигде": как Киркоров уничтожил карьеру Лободы
Филипп Киркоров. Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Поп-король не остался в долгу за давнюю обиду, говорят знающие люди

Cвету Лобооду не желают видеть ни на Украине, ни в России, куда она переехала работать после гонений Киева. Музыкальная карьера звезды под большим вопросом – сейчас податься некуда, а денег совсем нет. А ведь крах карьеры длится уже не один год – однажды Светлана допустила просчет, который ей аукнулся.

Известный продюсер Дмитрий Ашуров заявил, что Лобода проявила себя еще тогда, когда ее директор Нателла Крапивина конфликтовала с поп-королем российской эстрады Филиппом Киркоровым. Светлана же явно сделала не тот выбор – и ее карьера стала падать вниз.

В разговоре с информационным порталом BLITZ+ Дмитрий Ашуров заявил, что Лобода выбрала не ту сторону, после чего его карьера пошла на наклонной.

Однако сделанного не воротишь: "коней на переправе не меняют".

"Если ты в команде с шефом, то должен их интересы учитывать. Предателей не любят нигде, а Лобода – именно предатель", – резко высказался продюсер.

Нателла еще в прошлом году после премии "Муз-ТВ" проехалась по поп-королю за его эпатажный образ. Ну а тот в долгу не остался: начал обвинять Крапивину в плагиате. Позднее певец вновь вспомнил давнюю знакомую, когда украинская эстрада начала его попрекать за концерты в Кремле.

Источник: Blitz ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

В США обозначили дату краха консенсуса о поддержке Украины

Европу ждет колоссальный раздрай

Путин победит США их же способом – National Interest

Вашингтон ждет разгром при любом раскладе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей