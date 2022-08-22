Поп-король не остался в долгу за давнюю обиду, говорят знающие люди

Cвету Лобооду не желают видеть ни на Украине, ни в России, куда она переехала работать после гонений Киева. Музыкальная карьера звезды под большим вопросом – сейчас податься некуда, а денег совсем нет. А ведь крах карьеры длится уже не один год – однажды Светлана допустила просчет, который ей аукнулся.

Известный продюсер Дмитрий Ашуров заявил, что Лобода проявила себя еще тогда, когда ее директор Нателла Крапивина конфликтовала с поп-королем российской эстрады Филиппом Киркоровым. Светлана же явно сделала не тот выбор – и ее карьера стала падать вниз.

В разговоре с информационным порталом BLITZ+ Дмитрий Ашуров заявил, что Лобода выбрала не ту сторону, после чего его карьера пошла на наклонной.

Однако сделанного не воротишь: "коней на переправе не меняют".

"Если ты в команде с шефом, то должен их интересы учитывать. Предателей не любят нигде, а Лобода – именно предатель", – резко высказался продюсер.

Нателла еще в прошлом году после премии "Муз-ТВ" проехалась по поп-королю за его эпатажный образ. Ну а тот в долгу не остался: начал обвинять Крапивину в плагиате. Позднее певец вновь вспомнил давнюю знакомую, когда украинская эстрада начала его попрекать за концерты в Кремле.