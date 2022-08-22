Нарвались на гнев 32-летней женщины

Супруга российского сатирика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вечно сталкивается с недовольными хейтерами, на которых, вроде бы, и не обращает никакого внимания. Однако периодически 32-летняя дама разражается выпадами в адрес обидчиков, если те переступают черту.

Брухунова не исчезает из передовиц с тех пор, как страна узнала о ее романе с Евгением Вагановичем. На ее странице в экстремистской социальной сети практически сотня тысяч фолловеров. Словом, куда ни денься – всюду и обсудят, и дадут совет, и вставят свои пять копеек.

Встречаются среди аудитории Татьяны и неадекватные люди, которые задают не самые уместные вопросы. К примеру, спрашивают, как та кормила грудью своего ребенка Вагана. Брухунова шлет таких людей к психиатру.

"Мне кажется ненормальным такого рода интерес", – возмущается звезда.

Хотя Татьяна недавно выложила фото со своими ягодицами в соцсети.