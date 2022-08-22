Взбешенная вопросами про грудь жена Петросяна объявила хейтерам войну

Взбешенная вопросами про грудь жена Петросяна объявила хейтерам войну
Евгений Петросян. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Нарвались на гнев 32-летней женщины

Супруга российского сатирика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вечно сталкивается с недовольными хейтерами, на которых, вроде бы, и не обращает никакого внимания. Однако периодически 32-летняя дама разражается выпадами в адрес обидчиков, если те переступают черту.

Брухунова не исчезает из передовиц с тех пор, как страна узнала о ее романе с Евгением Вагановичем. На ее странице в экстремистской социальной сети практически сотня тысяч фолловеров. Словом, куда ни денься – всюду и обсудят, и дадут совет, и вставят свои пять копеек.

Встречаются среди аудитории Татьяны и неадекватные люди, которые задают не самые уместные вопросы. К примеру, спрашивают, как та кормила грудью своего ребенка Вагана. Брухунова шлет таких людей к психиатру.

"Мне кажется ненормальным такого рода интерес", – возмущается звезда.

Хотя Татьяна недавно выложила фото со своими ягодицами в соцсети.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Россию захотели прикрыть железным занавесом

"Гениальная" идея принадлежит первому лицу Киева

Путин победит США их же способом – National Interest

Вашингтон ждет разгром при любом раскладе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей