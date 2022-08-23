"Невероятная энергия": Галкин нарядился в цвета украинского флага

"Невероятная энергия": Галкин нарядился в цвета украинского флага
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Комик продолжает играть в политику

Некогда любимый россиянами юморист Максим Галкин, похоже, решил переквалифицироваться в политического деятеля. Артист постоянно выступает с громкими заявлениями, открыто критикует решение Кремля встать на защиту мирных жителей двух республик Донбасса и поддерживает пронацистский киевский режим.

Галкин вот уже несколько месяцев привлекает к себе внимание публики провокационными выходками. На этот раз он отличился во время выступления в Польше. Артист решил нарядиться в цвета украинского флага и в таком виде радовал поляков своими шуточками, передает "Пятый канал".

Супруг примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой вышел на сцену в желтых брюках и синем пиджаке. После концерта он признался в особой любви к польским зрителям.

"Спасибо моим зрителям в Варшаве! Получил от вас заряд невероятной энергии!" – объявил российский пародист.

Поклонники юмориста считают, что таким нарядом Галкин в очередной раз поддержал представителей киевского режима. Судя по всему, своим поведением Максим старается добиться расположение коллективного Запада – артисту нужно место для жизни и заработка. В России ему явно больше не рады.

Тем временем, российские бойцы продолжают выполнять поставленные перед ними задачи. Телеканал "360" публикует кадры с ночной стрельбой из РСЗО "Ураган" по позициям ВСУ.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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