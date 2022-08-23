Известный продюсер расставил точки над i

Начало российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса разделило жизни многих людей на "до" и "после". Серьезные пертурбации произошли в сфере шоу-бизнеса. Некоторые звезды решили выступить в поддержку киевского режима и даже покинули Родину. Другие остались на четких патриотических позициях. Мнением по поводу поведения примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой поделился известный продюсер Евгений Бабичев.



По мнению музыкального критика, в звездном семействе певицы и юмориста Максима Галкина основной удар на себя взял последний. Очевидно, что Максим отстаивает четко прозападную позицию на происходящее. В то же время Алла Борисовна мудро молчит. При этом пара продолжает оставаться семьей и периодически демонстрирует идиллию в отношениях.

Бабичев считает, что, достигнув почтенного возраста, Алла Борисовна решила переквалифицироваться в "хранительницу очага" и намеренно воздерживается от публичных заявлений.

Пугачева, как мудрая женщина, решила выждать и посмотреть, что будет дальше. Возможно, ситуация изменится кардинальным образом. В таком случае промолчавшей Пугачевой не нужно будет извиняться за произнесенные слова. "Мудрая и хитрая" Алла Борисовна решила оставить себе поле для маневра, убежден продюсер.