"Готов встречаться": спустя много лет Бузовой сделал предложение бывший муж

"Готов встречаться": спустя много лет Бузовой сделал предложение бывший муж
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Мужчина заявил, что готов стерпеть абсолютно все

Не так давно звездный футболист Дмитрий Тарасов неожиданно объвяил о решении забыть о вражде с бывшей возлюбленной Ольшой Бузовой. Правда, все в рамках работы – спортсмен вместе с коллегами по цеху запускает некий проект, призванный пропагандировать спорт среди молодого поколения в России. Тут и понадобились старые связи – успех выше личных обид.

Дима сообщил, что сам даже написал пару строк Оле в социальных сетях – для нее нашлось место в бизнесе. Бузовой нужно отдать должное – рисоваться не стала и сообщение прочитала. Правда, пока что ничего не ответила.

Тарасов теперь, как опытный мужчина, никакого негатива к Ольге после громкого расставания не испытывает – все осталось в прошлом.

"Никакой злости и агрессии, какой бы Оля ни была. Готов встречаться", – сообщил футболист.

Экс-полузащитник московского "Локомотива" уверен, что останется с бывшей в нормальных отношениях.

А не так давно Дмитрий выражал недовольство по поводу обвинений бывшей жены – поющая ведущая заявила, что Тарасов якобы постоянно затевал драки и участвовал в дебошах.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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