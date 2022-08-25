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Звездная телеведущая Виктория Боня, с давних пор проживающая в Монако, поведала недавно, как стала жертвой нечистой силы – бывшие подруги вдруг решили навести на нее порчу. И не простую, а самую коварную: подлое проклятье псевдо-подруги наложили еще несколько лет назад, а все начало проявляться лишь недавно.
Звезда телепроекта "Дом-2" заявила, что раскрыть колдовство ей помог знакомый шаман. С ним ей довелось провести совместный ритуал – и Боня разглядела лица своих недоброжелательниц.
Такой подлости от близких людей Боня никак не ожидала. Одна, кстати, просила слепок зубов – мол, сделать такие же. Однако зубы потребовались вовсе не для похода к стоматологу.
"Прямо показал, что колдуют. Все, что она делала, вдруг стало очевидным. Просто жесть", – заявила Боня.
А совсем недавно мы рассказывали, как Вика затмила всех в ресторане, показав свой вечерний наряд – обомлел и официант, который обслуживал посетителей у столика неподалеку.
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