"Увидела, как колдует": на Боню навела порчу лучшая подруга

"Увидела, как колдует": на Боню навела порчу лучшая подруга
Виктория Боня. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Телеведущая не понимает, за что с ней так подло поступили

Звездная телеведущая Виктория Боня, с давних пор проживающая в Монако, поведала недавно, как стала жертвой нечистой силы – бывшие подруги вдруг решили навести на нее порчу. И не простую, а самую коварную: подлое проклятье псевдо-подруги наложили еще несколько лет назад, а все начало проявляться лишь недавно.

Звезда телепроекта "Дом-2" заявила, что раскрыть колдовство ей помог знакомый шаман. С ним ей довелось провести совместный ритуал – и Боня разглядела лица своих недоброжелательниц.

Такой подлости от близких людей Боня никак не ожидала. Одна, кстати, просила слепок зубов – мол, сделать такие же. Однако зубы потребовались вовсе не для похода к стоматологу.

"Прямо показал, что колдуют. Все, что она делала, вдруг стало очевидным. Просто жесть", – заявила Боня.

А совсем недавно мы рассказывали, как Вика затмила всех в ресторане, показав свой вечерний наряд – обомлел и официант, который обслуживал посетителей у столика неподалеку.

Источник: 7Дней ✓ Надежный источник
новости партнеров

В США осадили Зеленского из-за желания вернуть Крым

Отказ слушаться западные страны возмутил политика из Вашингтона

Папа римский не хочет приезжать в Киев после резкого выпада Зеленского

Киев пытается перетянуть священнослужителя на свою сторону

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей