Телеведущая не понимает, за что с ней так подло поступили

Звездная телеведущая Виктория Боня, с давних пор проживающая в Монако, поведала недавно, как стала жертвой нечистой силы – бывшие подруги вдруг решили навести на нее порчу. И не простую, а самую коварную: подлое проклятье псевдо-подруги наложили еще несколько лет назад, а все начало проявляться лишь недавно.

Звезда телепроекта "Дом-2" заявила, что раскрыть колдовство ей помог знакомый шаман. С ним ей довелось провести совместный ритуал – и Боня разглядела лица своих недоброжелательниц.

Такой подлости от близких людей Боня никак не ожидала. Одна, кстати, просила слепок зубов – мол, сделать такие же. Однако зубы потребовались вовсе не для похода к стоматологу.

"Прямо показал, что колдуют. Все, что она делала, вдруг стало очевидным. Просто жесть", – заявила Боня.

А совсем недавно мы рассказывали, как Вика затмила всех в ресторане, показав свой вечерний наряд – обомлел и официант, который обслуживал посетителей у столика неподалеку.