Советник Зеленского начал флиртовать с матерью Сердючки

Советник Зеленского начал флиртовать с матерью Сердючки
Верка Сердючка. Фото: Maxim Burlak/www.globallookpress.com
И даже признался, что встретил ту самую

На концерте, который провели в честь Дня независимости Украины, глава офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович позволил себе лишнего: политик вдруг решил позаигрывать с матерью Верки Сердючки.

Сам Андрей Данилко, который выступал на сцене, заявлял, что уже трижды женат. Однако "сценическая мама" артиста (актриса Инна Белоконь, выступающая в комическом жанре), конечно, покорила его сердце.

Арестовича привлекла яркая женщина – даже приобнял звезду, заявив, что "это – судьба".

"Украинский язык – единственный, в котором слово "людина" (человек – прим. ред.) единственная в мире женского рода. Женщины для нас – все. Я три раза женат, все три раза счастливо. Но вижу, что наметился...", – обронил советник офиса Зеленского.

Кстати, сам Данилко в прошлом весьма активно выступал по России с концертами, принимая участие в разного рода корпоративах и шоу. И с недавних пор артист критикует политическое руководство РФ – как и самих россиян. А не так давно украинский артист начал кричать, что "Украина – превыше всего".

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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