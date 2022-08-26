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Звездная телеведущая Ольга Бузова вышла за футболиста "Локомотива" Дмитрия Тарасова еще десять лет назад. Однако построить семейное счастье не удалось: брак затрещал по швам, и уже спустя несколько лет бывшие вспоминали друг друга недобрым словом – или вовсе проклинали, на чем свет стоит.
Оба до недавних пор старались друг о друге не вспоминать. Однако Дмитрию понадобились связи бывшей жены – он заявил в интерью, что даже готов с ней помириться, чтобы обсудить все условия. Написал в личку, однако та проигнорировала – хотя и прочитала сообщение.
По всей видимости, мириться с Димой поющая ведущая не собирается. Оля разразилась целым постом в социальных сетях, заявив, что в каждом слове Тарасова после развода сочился яд. Более того, он "взламывал телефоны, публиковал личные фото" и даже разбрасывался оскорблениями.
"Это не я отобрала у тебя подаренную машину, это не я забирала у тебя дом", – высказалась оскорбленная звезда.
Вспомнила артистка и давний случай, когда она будто бы не могла встать на ноги после того, как легла под нож хирурга. В общем, непрозрачно намекает Бузова, просить у нее помощи поздно – да и неуместно. Ведь она все помнит.
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