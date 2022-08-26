Коллеги уверены: это последнее средство для спасения звезды

Российский исполнитель Александр Фадеев, выступающий под псевдонимом Данко, до сих пор считает отъезд Чулпан Хаматовой из страны предательством Родины. Певец уверен, что артистка виновата перед миллионами россиян, среди которых есть немало ее поклонников. И простить такое может не каждый.

Страну не выбирают, считает артист. Восток – как Ближний, так и подальше, известен культивированием традиционного уклада, в котором страна играет огромную роль. А Хаматова же представляет собой совершенно противоположный пример. И в здравом уме человек бы не стал совершать такие поступки, заявляет артист.

"Хаматова – это больной человек. Предавший Родину. Ее лечить надо, а не прощать. Закрыть и лечить", – высказался исполнитель.



Данко вспомнил, что Чулпан долгое время боролась за жизни тяжелобольных детей. И ее святая искренность после побега из России вдруг дала трещину. А как же те тяжелобольные дети? Неужели они стали не так важны, вопрошает певец? Получается, принципами можно пренебречь. Или же себя люди любят больше, чем те, за кого так радеют.

Недавно Чулпан заявила, что будет удалять негативные комментарии на своей странице в соцсетях.