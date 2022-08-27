"Стоит с каменным лицом": как Муценице отреагировала на свадьбу Прилучного

"Стоит с каменным лицом": как Муценице отреагировала на свадьбу Прилучного
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Звезда вне себя от гнева, уверена публика

Светские хроники продолжают смаковать свадьбу Павла Прилучного и Зепюр Брутян, которые нашли друг друга на съемках сериала "Клетка". Молодые сыграли с размахом: Павел страстно сорвал с возлюбленной юбкой, не стесняясь ни людей вокруг, ни камер.

Кстати, сам актер признавался, что до того, как встретил Зепюр, вовсе не считал необходимостью жениться во второй раз. Но нашел свою половинку волей судьбы.

А как же отреагировала на новость о женитьбе Павла Агата Муцениеце, с которой он порвал несколько лет назад? Артистка не стала давать прямой ответ, однако опубликовала парочку роликов в социальных сетях. Пользователи уже озвучили свои догадки: Муцениеце расхаживает где-то на улице с совершенно каменным лицом и молчит. Фолловеры решили: раз молчит, то точно вне себя от бешенства – а то и вовсе пытается справиться с болью.

Агата, кажется, пустилась во все тяжкие: опубликовала откровенные фотографии, заставив поклонников в Сети ахнуть от увиденного.

Источник: Popcake ✓ Надежный источник
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