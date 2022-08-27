Бывшего коллегу шоумен как следует поддел

Известный российский телеведущий Иван Ургант, как известно, теперь работает не на Первом канале, а в рекламе. Шоумен теперь рекламирует один из сервисов в сфере цифрового образования, серьезно изучая программирование.

И вот, однажды вечером, Ургант нагрянул к айтишникам в своем привычном образе и бодром расположении духа, подшучивая и рассказывая, как в суровую пору пытается зарабатывать себе на жизнь.

Шутил Иван на протяжении трех часов прекрасно, ничуть не утрачивая энтузиазм. Скабрезности экс-ведущего "Вечернего Урганта" были актуальны и злободневны. Оказалось, что не шутить про бывших коллег из Первого канала он не может. Видимо, неравнодушен к тому, что происходит ныне на старой работе, где его никто не видел уже полгода.

Иван проехался по Дмитрию Нагиеву, который ушел из телепроекта "Голос".

"Пишут люди: "Мне уже 56 лет. Решил вдруг поменять профессию – она сильно устарела. А это Дмитрий Нагиев – силы на то, чтобы вести шоу "Голос", у него иссякли", – пошутил Иван.

А не так давно Нагиеву пришлось отвечать злопыхателям на слухи о своей миграции в теплые страны.